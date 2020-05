Italo riparte con elevanti standard sicurezza | sanificazione | biglietti nominativi e

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Con l’avvio della Fase 2,rafforza le misure a tutela delladei viaggiatori e dei dipendenti, da sempre un punto fondamentale della strategia dell’operatore ferroviario di NTV – Nuovo trasporto Viaggiatori, ancor più in un momento storico come quello attuale, segnato dall’emergenza Covid-19. A questo proposito,garantisce i più altiigienico-sanitari, in linea con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute, prevedendo regolari interventi di pulizia a bordo treno, con specifici prodotti antibatterici e disinfettanti, prima della partenza (comprendente anche sedili, tavolini, ecc.) e durante il viaggio (maniglie, pulsanti di apertura porte, ecc.). Sono stati fra l’altro installati all’ingresso di ogni carrozza i dispenser di gel disinfettante, così come nelle toilette ...