Il PC Engine Mini è una forma d' educazione verso alcuni dei migliori giochi

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 4 maggio 2020) Non sono certo mancate sul mercato leconsole, sin da quando Nintendo ha avviato questa nuova moda con la commercializzazione del suo NES Classic, ed i nostalgici si sono fiondati presto a collezionarle tutte. Sono dei begli oggetti, anche se spesso finiscono dimenticate sulle mensole dopo averne usufruito per un paio di settimane o anche meno. Il PC, comunque,; collegato alla mia TV già da un mese, superando di gran lunga l'utilizzo di tutte le altreconsole che mi sono passate per le mani. E perché questa differenza, quindi? Semplice: il PCoffre il piacere della scoperta. Se siete dei collezionisti sfrenati forse non rientrate in questa cerchia, ma per molti di noi la maggior parte della line-up originale del PC; stata fuori portata per moltissimo tempo. La sua release europea; arrivata nel 1990, ben ...