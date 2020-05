Guida Pokémon GO alle Sfide di Kanto: come catturare Mewtwo fino all’8 maggio (Di lunedì 4 maggio 2020) Il successo di Pokémon GO non conosce barriere. Nonostante l'allarme da Coronavirus, gli sviluppatori di Niantic Labs sono riusciti ad adattare l'esperienza del loro titolo mobile in realtà aumentata per renderla giocabile anche da casa, ad uso e consumo di tutti gli allenatori là fuori che continuano ad affollare i server di questa produzione dedicata ai mostriciattolo tascabili di casa Nintendo, sulla cresta dell'onda da ormai quasi tre anni. Le ultime novità fanno allora rima con le Sfide per la ricerca a tempo di Kanto, che saranno attive fino alle 13:00 italiane del prossimo 8 maggio. Completandole, avrete diritto a diverse ricompense, così come vi sarà data la possibilità di incontrare e di conseguenza catturare un esemplare di Mewtwo dotato di mossa Psicobotta. Di seguito, una piccola Guida che possa aiutarvi nell'impresa. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 maggio 2020) Il successo di Pokémon GO non conosce barriere. Nonostante l'allarme da Coronavirus, gli sviluppatori di Niantic Labs sono riusciti ad adattare l'esperienza del loro titolo mobile in realtà aumentata per renderla giocabile anche da casa, ad uso e consumo di tutti glinatori là fuori che continuano ad affollare i server di questa produzione dedicata ai mostriciattolo tascabili di casa Nintendo, sulla cresta dell'onda da ormai quasi tre anni. Le ultime novità fanno allora rima con leper la ricerca a tempo di, che saranno attive13:00 italiane del prossimo 8. Completandole, avrete diritto a diverse ricompense, cosìvi sarà data la possibilità di incontrare e di conseguenzaun esemplare didotato di mossa Psicobotta. Di seguito, una piccolache possa aiutarvi nell'impresa. ...

