Giovanni Maini è Edo in Summertime | tutto quello che non sai su di lui

Leggi su youmovies

(Di lunedì 4 maggio 2020) Questo articoloè Edo inche non sai su di lui è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.interpreta Edo in, la nuova serie tv Netflix. Scopriamo di più sul suo personaggio e sulla sua vita., Edo in, la serie tv Netflix ambientata sulla costiera romagnola e liberamente ispirata al romanzo Tre Metri sopra il Cielo, di Federico Moccia. Nella serie, Edo è il migliore amico della …