Covid-19 rientri in Campania | 19 viaggiatori positivi al test rapido

(Di martedì 5 maggio 2020)-19, controlliin: 598 le persone che hanno comunicato alle Asl di appartenenza il proprio arrivo. Tutte le persone provenienti da fuorisono state poste in isolamento domiciliare. L’Unità di Crisi della Regionerende noto che, nella giornata di oggi, nell’ambito dei controlli effettuati presso le stazioni ferroviarie della, nei posti di sorveglianza ai caselli autostradali, all’aeroporto di Capodichino e in alcuni luoghi nevralgici del territorio, sono stati registrati 1706 passeggeri provenienti da fuori regione. Tutti sono stati sottoposti a misurazione della temperatura. 15 passeggeri avevano una temperatura pari o superiore a 37.5 °C. Sulla base delle valutazioni mediche, al momento, le Asl hanno sottoposto aed eventualmente a tampone naso-faringeo, alcuni passeggeri. In particolare, ...

Latina e provincia – Nessun nuovo caso positivo al Coronavirus registrato in provincia di Latina rispetto a ieri. A farlo sapere, in via ufficiale, è la Asl. Un dato apparentemente confortante, che se ...Pubblicate le prime ordinanze regionali in attuazione del Dpcm 26 aprile 2020 che consente le attività sportive individuali. Vediamo insieme la situazione regione per regione, mentre Varazze si confer ...