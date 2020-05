Coronavirus | inizia la fase 2 a Roma | quanta folla

carlosibilia : È online sul sito del @Viminale il nuovo modello di autocertificazione valido da domani, da consegnare in caso di e… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Arcuri: 'Domani inizia secondo tempo' #fase2 - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Conte in serata a #Milano, #Bergamo e #Brescia. E' la prima visita del premier in #Lombardia dall'i… - Balillibus : RT @segnanti: Italia, 4 Maggio 2020 Inizia la 'Fase 2'. #FotografieSegnanti #congiunti #autocertificazione #3maggio #FaseDue #coronavirus… - Tp24it : Coronavirus, l'epidemia è in calo. L'Italia inizia la fase due. Conte: 'Serve responsabilità'… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus inizia Coronavirus, inizia la fase 2 tra piccole libertà e ritorno al lavoro per 4 milioni di persone Il Fatto Quotidiano Coronavirus Francia, 24.864 morti, 169mila casi/ “L’11 maggio vogliamo riaprire”

Continua a rallentare l’epidemia di coronavirus in Francia. Stando a quanto si legge sulla mappa dell’università ... un dato in calo rispetto alle vittime del giorno precedente che erano state 166. Si ...

Covid19 e Fase 2, la Verì presenta ai consiglieri regionali il piano dell’Abruzzo

L’Aquila. Nella fase 2 dell’emergenza coronavirus, la Verì presenta ai consiglieri regionali il piano dell’Abruzzo. L’assessore regionale alla Sanità, infatti, giovedì alle 10, nell’aula consiliare “S ...

Continua a rallentare l’epidemia di coronavirus in Francia. Stando a quanto si legge sulla mappa dell’università ... un dato in calo rispetto alle vittime del giorno precedente che erano state 166. Si ...L’Aquila. Nella fase 2 dell’emergenza coronavirus, la Verì presenta ai consiglieri regionali il piano dell’Abruzzo. L’assessore regionale alla Sanità, infatti, giovedì alle 10, nell’aula consiliare “S ...