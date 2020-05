Coronavirus, 38 nuovi casi in Toscana. Nove i decessi. I guariti salgono del 2,4% (Di lunedì 4 maggio 2020) FIRENZE. Sono 9.601 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 38 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2,4% e raggiungono quota 3.441. I test eseguiti hanno raggiunto quota 152.447, 1.533 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.087. Gli attualmente positivi sono oggi 5.279, lo 0,9% in meno di ieri. Si registrano 9 nuovi decessi: 5 uomini e 4 donne con un’età media di 82,4 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata ... Leggi su iltirreno.gelocal Coronavirus - nuovi casi in calo ma ancora oltre 200 morti in 24 ore

Coronavirus - nuovi casi in calo ma oltre 200 morti in 24 ore

Coronavirus - ultime notizie – Aumentano i decessi in tutta Italia - ma diminuiscono i contagi. In Lombardia sale il numero dei nuovi positivi e calano i ricoveri. Gualtieri : «L’Italia non ha preso alcuna decisione sul Mes» (Di lunedì 4 maggio 2020) FIRENZE. Sono 9.601 idi positività alin, 38 in più rispetto a ieri. Isono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. Icrescono del 2,4% e raggiungono quota 3.441. I test eseguiti hanno raggiunto quota 152.447, 1.533 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.087. Gli attualmente positivi sono oggi 5.279, lo 0,9% in meno di ieri. Si registrano 9: 5 uomini e 4 donne con un’età media di 82,4 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Di seguito idi positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata ...

LegaSalvini : I NUOVI POVERI IN FILA AL MONTE DI PIETÀ: 'HO IMPEGNATO LA FEDE PER PAGARE LE BOLLETTE' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in un giorno 236 vittime. Calano i malati, 1.513 in meno. In sei regioni non si sono registrati nuovi… - RegioneER : #Coronavirus: 26.275 i positivi, 100 in più rispetto a ieri. Casi attivi -303. 5.208 guariti in più rispetto ai mal… - GiulioTerzi : #CoronaVirus: #Cina 'scopre' che 60% nuovi casi sono 'asintomatici' .Si aggravano interrogativi sui dati e l'affida… - GiulioTerzi : #CoronaVirus: #Cina 'scopre' che 60% nuovi casi sono 'asintomatici'.Si aggravano interrogativi sui dati e l'affidab… -