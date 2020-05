Bonus colf e badanti, cuochi e camerieri per Coronavirus Dl Aprile: fino a 600 euro. A chi spetta, requisiti, come richiederlo (Di lunedì 4 maggio 2020) Novità preziose intorno al tanto atteso Bonus colf e badanti che è stato pensato per fronteggiare l’emergenza da covid–19: nel Dl Aprile è prevista una cifra fino a 600 euro. Ma a chi spetta, e quali sono i requisiti? E come richiederlo? Ecco tutte le indicazioni. Stiamo parlando di un Bonus previsto per tutte le colf, badanti, governanti, baby sitter, e ancora poi per i camerieri, cuochi, assistenti familiari o Rem: una forma di sostegno per tutti coloro i quali, rientrando in questa categoria, a causa del Coronavirus sono andati in difficoltà economica. Ecco come fare. Coronavirus, Bonus colf e bandanti e Rem, decreto Aprile 2020: modalità e cifra Indicazioni dettagliate in merito al cosiddetto Bonus colf e badanti si ottiene fino a 600 euro secondo le modalità indicate nel Dl Aprile 2020. In arrivo cruciali novità per i ... Leggi su italiasera Decreto aprile : bonus Inps a 1000 euro Aiuti per le colf e stop ai licenziamenti

Il bonus colf da 400 o 600 euro

