Allevamento di visoni diventa zona rossa: da focolaio di coronavirus a case study? (Di lunedì 4 maggio 2020) Dopo che è stato riscontrato un focolaio di coronavirus all’interno di un Allevamento di visioni in Olanda, il governo ne ha disposto l’isolamento. L’Organizzazione mondiale per la salute animale ha riferito che è stato trovato un focolaio di Sars-Cov-2 all’interno di un Allevamento di visoni in Olanda. Inizialmente si è pensato anche di poter ricorrere … L'articolo Allevamento di visoni diventa zona rossa: da focolaio di coronavirus a case study? NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus - in Olanda allevamento di visoni positivo : primo caso a larga scala

Visoni olandesi positivi a Coronavirus/ Rinchiusi in allevamento - infettati dall'uomo (Di lunedì 4 maggio 2020) Dopo che è stato riscontrato undiall’interno di undi visioni in Olanda, il governo ne ha disposto l’isolamento. L’Organizzazione mondiale per la salute animale ha riferito che è stato trovato undi Sars-Cov-2 all’interno di undiin Olanda. Inizialmente si è pensato anche di poter ricorrere … L'articolodi: dadi? NewNotizie.it.

RaiNews : Si ritiene si tratti di 'infezioni trasmesse da essere umano ad animale' - marialauraloi : RT @ImolaOggi: Olanda: focolaio di coronavirus in un allevamento di visoni: non escluso rischio di trasmissione all’uomo - lana_carlotta : RT @ImolaOggi: Olanda: focolaio di coronavirus in un allevamento di visoni: non escluso rischio di trasmissione all’uomo - ImolaOggi : Olanda: focolaio di coronavirus in un allevamento di visoni: non escluso rischio di trasmissione all’uomo - searain83 : RT @searain83: in Olanda gli allevamenti saranno vietati a partire dal 2024, così come accadrà in molti altri Paesi europei.- e se si vieta… -