A 71 anni muore di Covid-19 | sua stretta conoscente le ruba il bancomat rubandole 10

(Di lunedì 4 maggio 2020) Donnaa 71per-19, una suadi 31leile lo utilizza per prelevare denaro, circa 10 mila euro, per pagare un suo vecchio debito. Il grave episodio è avvenuto a Anzola Emilia, un piccolino paesino in provincia di Bologna. A scoprire il furto sono stati i carabinieri che hanno denunciato la donna di 31per frode informatica. La vittima del furto è deceduta all’Ospedale Maggiore di Bologna. La 31enne è riuscita a entrare in possesso dele del pin dell’anziana donna. La donna ha eseguito grazie ale al pin due bonifici bancari e poi è riuscita a prelevare 500 euro La donna era diventata un’amica della 71 enne che le affidava alcune commissioni.

Il Messaggero

Una ragazza disabile di 17 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione al settimo piano di un condominio al Parco Belvedere in via Pittore a San Giorgio a Cremano, nel Napole ...