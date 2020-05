Speranza: “La prudenza è fondamentale. Non possiamo guardare l’umore del momento” (Di domenica 3 maggio 2020) Il ministro Speranza sulla ‘fase 2’: “Questo virus è pericoloso, sarebbe un errore sottovalutarlo”. ROMA – In un’intervista ai microfoni di Mezz’ora in più il ministro Speranza ha spiegato il perché di questa ‘fase 2’ a rilento: “La prudenza è fondamentale – ha ribadito il titolare del Dicastero della Salute – i dati scientifici ci dicono che il virus è ancora pericoloso e sarebbe un errore enorme sottovalutarlo“. Una decisione, però, che ha portato diverse proteste e malumori tra i cittadini: “Non possiamo permetterci di guardare all’umore del momento o ai consensi – ha precisato Speranza – il sentimento che prevale è quello della preoccupazione“. Speranza: “Il Paese doveva ripartire” Una linea dura quella ... Leggi su newsmondo Speranza “La fase 2 non è ‘Liberi tutti’”

nzingaretti : Una notizia che dà speranza. Da giugno lo #Spallanzani inizia la sperimentazione sull’uomo del vaccino contro il… - fanpage : La nuova speranza parte dalla città che ha pagato il prezzo più alto al #COVID__19 - team_world : Insieme ad #HarryStyles per diffondere messaggi di speranza e positività?? Ecco la nostra iniziativa… - Jetmira04150748 : .. io che vado al lavoro con in sottofondo #finirabene.. 1 inno alla vita..e 1 forza.. Loro preoccupatissimi e io N… - La_Bianconera : @FulvioPaglia Per qualcuno dei suddetti esisterebbero anche gli Ordini... ma in generale è speranza vana. -

