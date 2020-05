“Sono stata molto male”. Tina Cipollari, la confessione lascia tutti senza parole. Cosa è successo in queste ultime settimane (Di domenica 3 maggio 2020) Questi ultimi mesi di isolamento hanno rappresentato per molti un periodo difficile, caratterizzato da apprensione e disorientamento. Anche tra i Vip è accaduto tutto questo. Tina Cipollari, da tutti conosciuta per il suo carattere sempre vivace e pungente, con la battuta pronta e bravissima nello sdrammatizzare anche le situazioni più ‘drammatiche’ nello studio di Uomini e Donne, lontana dalle telecamere, mette a nudo le sue debolezze e le racconta così. “Le prime due settimane non riuscivo a dormire e avevo gli incubi. Adesso gradualmente mi sto abituando, anche se mi auguro che finisca al più presto. Mi manca la libertà di uscire quando voglio e di andare a trovare le persone cui voglio bene, primi fra tutti i miei fratelli”. Sicuramente anche la lontananza dal compagno Vincenzo Ferrara ha giocato un ruolo decisivo. Lui vive ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - oltre 207.000 casi totali in Italia. Madonna : “Sono stata contagiata”. Austria - stop ai voli dall’Italia fino al 22 maggio – DIRETTA

