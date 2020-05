Schianto sulla A1 | Andrea è morto sul colpo | una vita per il lavoro

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 3 maggio 2020) Drammatico incidente nella notte tra venerdì e sabatoA1. Un autotreno si è ribaltato dopo essere finito contro un guardrail e il camionista è stato sbalzato fuori. Quando i sanitari sono giunti sul posto per l’uomo non c’era più nulla da fare. Un grave incidente stradale ha strappato laadSellitto, originario di Mercato San Severino in provincia di Salerno. Il camionista si trovava sull’autostrada A1 tra le uscite di Modena e Piacenza, quando ha perso il controllo del mezzo. Loè stato fatale e non ha coinvolto nessun altro veicolo. Si indaga per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Continua dopo la foto L’autotrasportatore viaggiava in direzione Milano-Verona quando, poco dopo le ore 23:00, ha perso il controllo del veicolo all’altezza delle uscite di Modena e Piacenza.Sellitti ...