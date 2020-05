In Toscana riprende l'attività sanitaria: visite telematiche, obbligo di mascherina e nessun accompagnatore (Di domenica 3 maggio 2020) Dal 4 maggio riprenderà con gradualità la normale attività sanitaria. Il presidente della Regione Toscana ha stabilito le regole della ripartenza attraverso un'ordinanza, la n.49. La nuova ordinanza dispone che l’attività sanitaria riprenda per 12 ore al giorno e 6 giorni a settimana in tutti i presidi ospedalieri e territoriali. L'estensione dell'orario è stata disposta al fine di limitare il numero di utenti e operatori presenti in contemporanea. Saranno creati dalle varie aziende sanitarie circa 1100 nuovi posti letto destinati alle cure intermedie, in questo modo l’attuale dotazione di 612 posti salirà fino all’obiettivo di 1700 posti equamente distribuiti su tutto il territorio regionale. I 250 posti di terapia intensiva realizzati nel corso della pandemia nei tanti presidi ospedalieri, nuovi e vecchi, come ... Leggi su iltirreno.gelocal In Toscana riprende l'attività sanitaria : visite telematiche - obbligo di mascherina e nessun accompagnatore

In Toscana riprende l'attività sanitaria : visite telematiche - obbligo di mascherina e nessun accompagnatore

In Toscana riprende l'attività sanitaria : visite telematiche - obbligo di mascherina e nessun accompagnatore (Di domenica 3 maggio 2020) Dal 4 maggiorà con gradualità la normale. Il presidente della Regioneha stabilito le regole della ripartenza attraverso un'ordinanza, la n.49. La nuova ordinanza dispone che l’riprenda per 12 ore al giorno e 6 giorni a settimana in tutti i presidi ospedalieri e territoriali. L'estensione dell'orario è stata disposta al fine di limitare il numero di utenti e operatori presenti in contemporanea. Saranno creati dalle varie aziende sanitarie circa 1100 nuovi posti letto destinati alle cure intermedie, in questo modo l’attuale dotazione di 612 posti salirà fino all’obiettivo di 1700 posti equamente distribuiti su tutto il territorio regionale. I 250 posti di terapia intensiva realizzati nel corso della pandemia nei tanti presidi ospedalieri, nuovi e vecchi, come ...

DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Ritiro ingombranti, Alia riprende il servizio a partire dal prossimo 11 maggio' - Comune_Pistoia : RT @regionetoscana: #coronavirus #fase2 Dai prelievi di sangue alle visite ambulatoriali, in #Toscana riprende con gradualità la normale at… - infoitinterno : Coronavirus, ecco come riprende l'attività sanitaria in Toscana - - infoitinterno : Coronavirus, ecco come riprende l'attività sanitaria in Toscana | - zazoomblog : In Toscana riprende lattività sanitaria: visite telematiche obbligo di mascherina e nessun accompagnatore -… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana riprende In Toscana riprende l'attività sanitaria: visite telematiche, obbligo di mascherina e nessun accompagnatore Il Tirreno Oltre il Covid: la sanità riprende le attività programmabili sia sul territorio che in ospedale

Progressivo ritorno verso la normalità anche delle attività sanitarie programmabili sia negli ospedali che sul territorio. Non è un semplice ritorno agli standard pre Covid ma, sulla base delle esperi ...

La Toscana che verrà, "solo una svolta verde delle imprese compenserà turismo e export"

Casini Benvenuti (Irpet): "Adesso i progetti per la Ue o sarà tardi". Galgani (Cgil) e Spinelli (2020 a Sinistra): "Ma la politica deve imporsi sull'economia, non viceversa" Più green economy, ma con ...

Progressivo ritorno verso la normalità anche delle attività sanitarie programmabili sia negli ospedali che sul territorio. Non è un semplice ritorno agli standard pre Covid ma, sulla base delle esperi ...Casini Benvenuti (Irpet): "Adesso i progetti per la Ue o sarà tardi". Galgani (Cgil) e Spinelli (2020 a Sinistra): "Ma la politica deve imporsi sull'economia, non viceversa" Più green economy, ma con ...