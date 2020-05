Game of Thrones: record di sollevamento pesi per La Montagna (Di domenica 3 maggio 2020) Hafthor Bjornsson di Game of Thrones, alias La Montagna, ha stabilito un nuovo record mondiale di sollevamento pesi. I dettagli Lo strongman si chiama Hafthor Bjornsson ma i fan di Game of Thrones lo conoscono come Ser Gregor Clegane o, ancora meglio, come La Montagna. Proprio lui è riuscito nell’impresa di strappare un nuovo record mondiale per quanto riguarda lo stacco da terra: ha sollevato 501 kg, mentre era in diretta. Il record precedente era detenuto da Eddie Hall, il quale arrivò a sollevare 500kg nel 2016. Ora, spetta di diritto al trentunenne islandese, che è alto 2,05 metri e pesa ben 205 kg. Altri record Questo, per la Montagna, non è il primo titolo: nel 2018 ha conquistato quello di World’s Strongest Man, vincendo la competizione che si svolge in Florida dal 1977. Questo il suo commento, dopo l’impresa, su Instagram: ... Leggi su zon Lutto a Game of Thrones : l’attore è morto il giorno del suo compleanno

