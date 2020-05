Claudia Mori, brutto colpo per la moglie di Celentano, per la donna solo rifiuti (Di domenica 3 maggio 2020) E’ amareggiata Claudia Mori, la moglie di Celentano ha rivelato di aver sottoposto molto progetti alla Rai che però sono stati tutti rifiutati, scopriamo cosa è successo Da tempo Claudia Mori porta avanti la sua casa di produzione, la Ciao Ragazzi, con successo, e ha sfornato tanti progetti con ottimi risultati. Fra queste vi sono alcune fiction Rai come C’era una volta la città dei matti, Rino Gaetano, De Gasperi, Ma il cielo è sempre più blu. Sono numerose le fiction Rai prodotte dalla casa della Mori e molte di queste hanno avuto grande successo. Tuttavia, in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano ha detto di essere amareggiata perché si è vista rifiutare dalla Rai diversi progetti. Le parole della Mori arrivano dopo che l’Antimafia Duemila, Maria Teresa e Gianna Anselmi hanno chiesto alla Rai di far ... Leggi su kontrokultura Claudia Mori - duro colpo per la moglie di Celentano : il rifiuto

Claudia Mori : «41 progetti bloccati da Rai Fiction. La mia casa di produzione a rischio chiusura»

