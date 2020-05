Anm | così si dovrà stare a bordo dei mezzi pubblici con la fase 2

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAnm ha preparato la2 dell’emergenza covid19 che parte domani, seguendo le linee guida del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture e mettendo in campo le azioni per la tutale dei propri dipendenti e dei cittadini che hanno l’esigenza di viaggiare sul trasporto pubblico. Nell’ultima settimana l’Azienda Napoletana Mobilità sono stati predisposti ed apposti neie nelle stazioni gli adesivi per indicare i percorsi nelle stazioni delle metropolitane e delle funicolari e ha delineato in strada gli spazi per l’attesa degli autobus: tutte le indicazioni sono fornite in modo che si rispetti il distanziamento sociale ancora necessario per la2. Adelle metropolitane e delle funicolari è previsto un accesso contingentato che arriva a un massimo di 120 passeggeri per ogni treno. Ogni stazione ...