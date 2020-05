Tour de France 2020: “Potrebbero essere distribuite mascherine e gel dalla carovana” (Di sabato 2 maggio 2020) I dubbi al momento sono ancora tantissimi. La pandemia non si è placata, le date al momento emanate dall’UCI sono poco realistiche, visto il lockdown presente Oltralpe. Non si può però non iniziare a pensare al Tour de France 2020: la Grande Boucle dovrebbe essere la corsa che farà rinascere questa stagione per il ciclismo internazionale. Serviranno però tantissime precauzioni. Come riportato da Spaziociclismo è intervenuto Marc Madiot, general manager della Gropama-FDJ: “La gestione delle zone di partenza e di arrivo è facile da organizzare con zone protette per tenere sotto controllo le persone che vi possono entrare. Sono fiducioso che ASO riesca a risolvere la situazione. Penso che non non sarà un compito insormontabile”. Importanti le dichiarazioni di Michel Cerfontaine, medico della Cofidis: “Se la ... Leggi su oasport Tour de France 2020 : Chris Froome sogna il pokerissimo. Il rinvio lo favorisce - ma la coabitazione con Bernal resta un’incognita

Ciclismo - Egan Bernal : il possibile nuovo programma del colombiano. Accoppiata Tour de France e Vuelta?

Ciclismo - Egan Bernal : il possibile nuovo programma del colombiano. Accoppiata Tour de France e Vuelta? (Di sabato 2 maggio 2020) I dubbi al momento sono ancora tantissimi. La pandemia non si è placata, le date al momento emanate dall’UCI sono poco realistiche, visto il lockdown presente Oltralpe. Non si può però non iniziare a pensare alde: la Grande Boucle dovrebbela corsa che farà rinascere questa stagione per il ciclismo internazionale. Serviranno però tantissime precauzioni. Come riportato da Spaziociclismo è intervenuto Marc Madiot, general manager della Gropama-FDJ: “La gestione delle zone di partenza e di arrivo è facile da organizzare con zone protette per tenere sotto controllo le persone che vi possono entrare. Sono fiducioso che ASO riesca a risolvere la situazione. Penso che non non sarà un compito insormontabile”. Importanti le dichiarazioni di Michel Cerfontaine, medico della Cofidis: “Se la ...

OA_Sport : Tour de France 2020: Chris Froome sogna il pokerissimo. Il rinvio lo favorisce, ma la coabitazione con Bernal resta… - GiulioBrambill1 : @pisto_gol @giorgiosyr Tutti gli sport..è sicuro? Allora perché i 7 tour de France di Lance Armstrong restano non a… - LucaSaugo : Di recente ho avuto modo di fare una bella chiacchierata con Andrea Piccolo. Abbiamo parlato dei suoi successi, del… - LeoGoatJames : @pisto_gol @MarcoVerduz Questo non è vero. Il Tour de France ha almeno 7 edizioni non assegnate. - Pibeciclide : RT @VinceJfc: Non è assolutamente vero. Scudetto 1927, titolo revocato al Torino e non assegnato al Bologna 2°; Camp. Francese 1993, titolo… -