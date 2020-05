Station 19 | anticipazioni 3×15 | Jackson e Ben in pericolo dopo un sequestro

(Di sabato 2 maggio 2020) Spoiler19, 3×15:e Ben vengono sequestrati da una donna armata La terza stagione di19, giunta ormai agli sgoccioli, non smette di appassionare il pubblico americano con straordinari colpi di scena che hanno reso il secondo spinoff di Grey’s Anatomy uno tra i telefilm più seguiti del panorama televisivo internazionale. Forte del grande riscontro da parte del pubblico, la ABC ha rilasciato la trama ed il promo ufficiale del penultimo episodio dell’anno. La puntata, intitolata “Bad Guy“, sarà teatro di unche coinvolgerà i chirurghi Ben Warren eAvery ed il cadetto Emmett Dixon. Durante il tragitto verso il Grey Sloan Memorial, la clinica mobile verrà infatti bloccata da una donna armata che intimerà al figlio del comandante di seguire le sue istruzioni in cambio della vita. La ...

