Possibile riapertura palestre dal 18 maggio: si attende ok del Comitato (Di sabato 2 maggio 2020) Si attende l’ok del Comitato tecnico scientifico per la Possibile riapertura, il 18 maggio, dei centri sportivi e delle palestre. Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, presenterà all’inizio della prossima settimana al Comitato tecnico scientifico, le linee guida per la riapertura dei centri sportivi e delle palestre per il prossimo 18 maggio. Come riporta Ivg.it, … L'articolo Possibile riapertura palestre dal 18 maggio: si attende ok del Comitato proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Emergenza COVID-19 - incontro tra Emiliano e parrucchieri - possibile riapertura per l’11 maggio

Coronavirus Italia - possibile riapertura dal 18 maggio di ristoranti - negozi e parrucchieri

Coronavirus - “ecco cosa succederà a 6 palestre su 10”. La possibile data di riapertura (Di sabato 2 maggio 2020) Sil’ok deltecnico scientifico per la, il 18, dei centri sportivi e delle. Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, presenterà all’inizio della prossima settimana altecnico scientifico, le linee guida per ladei centri sportivi e delleper il prossimo 18. Come riporta Ivg.it, … L'articolodal 18: siok delproviene da www.inews24.it.

RegioneER : #Coronavirus ORDINANZA: dal 29 aprile in tutta @RegioneER via lavori EDILIZIA per riapertura CANTIERI in stabilimen… - mirianagrassi1 : RT @fedram67: Leggo della possibile riapertura delle palestre dal 18 maggio Ho sempre praticato attività fisica ma forse potendo scegliere,… - AlessandraPiol2 : RT @LadyMagenta1: A quei bar e ristoranti che criticano la riapertura prevista dalla Governatrice della Calabria Jole Santelli, auguro il f… - Andrea_Xamo : RT @gianlucac1: CALLING BULLSHIT EPISODE 3: SULLE RIAPERTURE 3d Corriere, inkiesta, il veneto e altri sono per riaprire il prima possibile… - imma21797872 : RT @amarchitettura: In attesa della riapertura della mostra 'Santiago #Calatrava. Nella luce di #Napoli' al Museo e Real Bosco di Capodimon… -