Mourinho ricorda: «Unico a vincere in Italia, Spagna e Inghilterra»

Josè Mourinho ha parlato in una lunga intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca: queste le parole dello Special One.

TRIPLETTA – «vincere in Italia, Inghilterra e Spagna? Quella era il mio triplete particolare, se lasciamo da parte il campionato portoghese, ovviamente. Volevo vincere e avere successo in Italia, Inghilterra e Spagna. E sono ancora l'Unico allenatore che l'ha fatto. La verità è che voleva davvero entrare nella storia del calcio in quel modo, ma voleva anche molto il Real Madrid e vincere con il Real Madrid».

REAL MADRID DA RECORD – «Record di punti e gol con il Real Madrid? È molto difficile per me dire se quello fosse il punto più alto o meno. Ma ...

Mauro Icardi non fa davvero nulla per farsi voler bene dai tifosi interisti. Il post incriminato è stato pubblicato da Bojan Krkic: ricordando la semifinale di ritorno della Champions League 2010, p ...

