Marco Giallini/ Quel terribile incidente che lo lasciò in fin di vita

OnceUponATeddy : @alessandraa_ap sì esatto proprio lui! E c'erano anche Marco Giallini e Irene Ferri tra gli altri, anche io ho un p… - BarbieXanax : @inthehobbithole La nostra faccia ma la voce di Marco Giallini ?? - SteveBestOne : RT @TrastevereRM: Per chi di vuole un attimo svagare...mentre #restateacasa Nino lo smemorato...con Laganà e Marco Giallini...un altra pe… - Camillamber : @howtobejuly Assolutamente tutti quelli con Marco giallini (grandissimo attore), Alessandro Gassmann ed Edoardo Leo - FOVRTIMESALADY : @howtobejuly quelli con marco giallini e/o alessandro gassmann: tutta colpa di freud, perfetti sconosciuti, acab p… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Giallini

Il Sussidiario.net

In una recente intervista, Marco Giallini racconta di quando ebbe un terribile incidente in moto ed entrò in coma. Al suo risveglio andarono a trovarlo 3 attori del cast Romanzo Criminale ma lui, tant ...Lo show, che prende ispirazione da quelli cult della grande Mina, avrà come ospiti della prima puntata per la parte musicale Ivano Fossati, Max Gazzè, Luciano Ligabue, Gianni Morandi e Clementino. E a ...