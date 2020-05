Mancini assicura | «Se sono bravi sono pronto a convocare i ragazzi della Primavera»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 maggio 2020) Robertoha parlato durante il Bfc Academy Webinar: queste le parole del commissario tecnico dell’Italia Robertoha parlato durante il Bfc Academy Webinar in onda sul canale Youtube del Bologna. Tante le domande a cui ha risposto il commissario tecnico azzurro. Le sue parole. ZANIOLO – «Zaniolo? Non è stato un caso. Lo vidi alle fasi finali dell’Europeo Under 19, in cui era sotto categoria e decisi di chiamarlo. A voidico, impegnatevi e allenatevi duro: se avete qualità tecniche e personalitàa chiamarvi, anche se non avete ancora esordito in prima squadra».– «Nel mio staff cipersone che monitorano il campionatoe se ciin gambaa chiamarli. Per me l’età non conta: contano tecnica e personalità. Ragiono così ...