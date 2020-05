Loredana Bertè risponde alle domande dei fan: “Come siete curiosi!” (Di sabato 2 maggio 2020) La cantante Loredana Bertè è un’artista molto amata. Dal suo profilo social si è resa disponibile a risponde alle più svariate domande del popolo web. I fan di Loredana Bertè e le domande curiose I fan non le hanno mai fatto mancare l’affetto. Così sul post pubblicato da Loredana Bertè oltre a domande curiose e bizzarre, si leggono commenti con complimenti, tipo: “Sei unica” o ancora: “Ti voglio tanto bene”. Sono talmente tante le domande che la cantante ammette: “Mi ci vorrà tutta la notte per rispondervi”. Loredana Bertè, il post su Twitter e i commenti dei fan L’artista ha pubblicato una foto che la ritrae di spalle con in mano un peluche e un cappello di paglia con un nastro sulla testa, un lungo abito rosso e scarpe bianche, ma ad incuriosire è la tenda che ... Leggi su pianetadonne.blog Ecco perchè Loredana Bertè non ha avuto figli : un triste segreto

Patricia Ostfeldt/ Chi è la terza moglie di Bjorn Borg dopo Mariana Simionescu e Loredana Bertè

Loredana Bertè : “Io e Mimì non abbiamo mai festeggiato un compleanno” (Di sabato 2 maggio 2020) La cantanteBertè è un’artista molto amata. Dal suo profilo social si è resa disponibile apiù svariatedel popolo web. I fan diBertè e lecuriose I fan non le hanno mai fatto mancare l’affetto. Così sul post pubblicato daBertè oltre acuriose e bizzarre, si leggono commenti con complimenti, tipo: “Sei unica” o ancora: “Ti voglio tanto bene”. Sono talmente tante leche la cantante ammette: “Mi ci vorrà tutta la notte perrvi”.Bertè, il post su Twitter e i commenti dei fan L’artista ha pubblicato una foto che la ritrae di spcon in mano un peluche e un cappello di paglia con un nastro sulla testa, un lungo abito rosso e scarpe bianche, ma ad incuriosire è la tenda che ...

radiolisola : #NowPlaying: Loredana Bertè - ....E La Luna Busso - GammaStereoRoma : Loredana Berte' - E la luna bussò - roccotomasoni : @Citalopram40mg Per me da giovane ascoltava Loredana Bertè - ciolansia : ... E ci ritroviamo IN ALTO MARE ( Loredana Bertè) - Mghtyi : ????Ecco un brano per te… Dedicato di Loredana Bertè -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Bertè Loredana Bertè risponde alle domande dei fan: “Come siete curiosi!” NonSoloRiciclo