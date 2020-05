Ligue 1 | le proteste dei club per l’esito del campionato

Leggi su zon

(Di sabato 2 maggio 2020) La1 ha deciso di cristallizzare la classifica e non continuare il: Lione e Tolosa guidano ledi alcuniLa1 è il primo grandead essersi fermato per il problema Coronavirus. La decisione dei vertici francesi ha già fatto discutere alcune società, in particolar modo per alcune decisioni riguardo promozioni e retrocessioni, oltre che assegnazioni a posti in Europa. Il Lione guida la coda dei rivoltosi. Ildi Aulas con l’attuale classifica si ritroverebbe fuori dall prossime competizioni internazionali. Protestano anche il Tolosa e l’Amines, retrocesse con ancora dieci partite da disputare. Il Lilla rimasto fuori dal podio per poco, valuta il da farsi. La situazione si è riversata anche sulla2, dove molte squdare rivendicano la possibilità di poter giocare un play off e accedere alla ...