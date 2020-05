Juventus, Paratici: «Ripetere la stagione? C’è una possibilità» (Di sabato 2 maggio 2020) Il direttore sportivo della Juventus Paratici ha fatto il punto della situazione sul calcio italiano durante l’emergenza Coronavirus Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha fatto il punto della situazione circa il calcio italiano. Ecco un’anticipazione dell’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport. «Due aggettivi per il calciomercato? Creativo e l’altro che dovremo essere elastici. Guardiamo la quotidianità, ogni giorno si cambia la visione, con il bollettino siamo pessimisti o ottimisti. Ricominciamo ad allenarci o meno, cominciamo a giocare o meno, guardiamo quello che fanno gli altri, dobbiamo essere elastici. Chi dice che non si possa Ripetere la stagione 2019/20 con le stesse squadre anche nel 2020/2021? È una possibilità». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Koulibaly Juventus - nuova rivelazione : Paratici offre 3 calciatori bianconeri

