Coronavirus, volano i prezzi di frutta e verdura. Ecco di quanto sono aumentati (Di sabato 2 maggio 2020) L’emergenza Coronavirus non ha creato soltanto problemi sanitari, con migliaia di morti e contagiati, ma anche stravolgimenti nei prezzi di diversi prodotti. Coldiretti ha deciso di portare avanti un’analisi sulla base dei dati raccolti da Ismea/Nielsen sugli acquisti al dettaglio sui prodotti confezionati, relativi all’ultimo mese. In particolare, sono decisamente volati alle stelle i prezzi al consumo per la frutta e la verdura. Gli aumenti al dettaglio non sono certamente di poco conto. Entrando nello specifico, il prezzo dei kiwi è incrementato del 31%, quello delle arance del 24% e quello delle mele del 12%. Ciò dipende sia dalla svolta salutistica degli italiani che dello sconvolgimento generale dei mercati causati dalla pandemia e quindi dalle varie limitazioni e chiusure. I connazionali hanno comunque modificato abbastanza lo stile di vita da un ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - il gesto degli aerei acrobatici dell’esercito Usa : sorvolano 18 ospedali per ringraziare il personale sanitario. Le immagini

