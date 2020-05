LegaSalvini : CORONAVIRUS IN SARDEGNA, PRONTA L'ORDINANZA PER LE APERTURE ANTICIPATE OGGI 2 MAGGIO IL GOVERNATORE SOLINAS FIRMA I… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18 • Tasso grezzo di letalità: 13,7% Regioni… - insopportabile : L'ordinanza del Governatore Solinas per la Sardegna mi pare dica in sostanza liberi abbastanza ma non fate gli imbe… - cronaca_news : Coronavirus, in Sardegna via libera alle messe - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Sardegna: via libera alle messe, dall'11 parrucchieri e moda aperti #Coronavirusitalia -

Coronavirus Sardegna Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Sardegna