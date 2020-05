Coronavirus, il caso del boom dei decessi: 282 non conteggiati ad aprile (Di sabato 2 maggio 2020) Il bollettino odierno sul Coronavirus presenta 474 decessi nelle ultime 24 ore, quando in realtà sono stati 192. Gli altri 282 sono decessi extraospedalieri avvenuti già ad aprile e registrati solo oggi. Un caso clamoroso rischia di far scendere, e neanche di poco, la crediiblità di chi raccoglie i dati sul Coronavirus in Italia. Ed … L'articolo Coronavirus, il caso del boom dei decessi: 282 non conteggiati ad aprile proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus Fiumicino - oggi un nuovo caso positivo al Covid-19

