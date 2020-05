Coronavirus | a giugno i primi reclutamenti allo Spallanzani per testare il vaccino

Leggi su meteoweb.eu

(Di sabato 2 maggio 2020) Asi terranno iall’Istitutoperuncontro il: lo ha annunciato l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, assieme al presidente Nicola Zingaretti in conferenza stampa. Attualmente“i pazienti Covid 19 positivi sono in totale 94. Di questi, 17 pazienti necessitano di supporto respiratorio“. “In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 388“, ha reso noto la struttura in una nota.L'articolo: aperilMeteo Web.