Chi sono i congiunti: le persone legate da uno stabile legame affettivo (Di sabato 2 maggio 2020) I congiunti sono parenti, affini, partner nelle unioni civili e chi è legato da stabile legame affettivo: questo sarebbe, secondo il Corriere della Sera, il modo in cui il governo ha sciolto il dilemma dei congiunti per le visite dopo il 4 maggio, giorno che inaugura la fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. Chi sono i congiunti: le persone legate da uno stabile legame affettivo Il governo quindi non si fa scavalcare a sinistra dal viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri che aveva nominato tra i congiunti anche gli amici stretti. Va detto che oggi, 2 maggio, il governo non ha ancora pubblicato sul sito di Palazzo Chigi le FAQ che aveva promesso all’indomani dell’illustrazione da parte di Conte del DPCM 26 aprile che introduceva le misure della fase 2. Così come il ministero dell’Interno non ha ancora pubblicato il nuovo modulo ... Leggi su nextquotidiano Fase 2 - ecco chi sono i congiunti ai quali far visita. Il governo chiarisce i dubbi

Nessun problema per parenti e affini, sugli stabili legami affettivi resta il dubbio interpretativo, ma fidanzati e compagni non dovrebbero presentare problemi Dopo giorni di confusione, Palazzo Chigi ...

Milano, 2 maggio 2020 - Il fatidico 4 maggio si avvicina: è quella la data individuata dal Governo per l'inizio della cosiddetta "fase 2", che coinciderà anche con una maggiore libertà per quanto rigu ...

