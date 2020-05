Barletta | la processione della Madonna viola le norme anti-Coronavirus E la vigilessa

Leggi su tpi

(Di sabato 2 maggio 2020), laleIl primo maggio asi è tenuta la tradizionaledel quadrodello Sterpeto, patronacittadina pugliese. Laavrebbe dovuto svolgersi nel rispetto delledi distanziamento sociale imposte dall’emergenza, ma qualcosa è andato storto. Come documentano le immagini dell’emittente locale Canale 91 – che ha trasmesso la diretta dell’evento – centinaia di persone si sono riversate in strada per omaggiare il passaggio del carro che trasportava il quadro. Il tutto, per giunta, alla presenza delle forze dell’ordine, che nulla sembra abbiano fatto per far rispettare le-contagio. Anzi, un’agentePolizia municipale è stata addirittura immortalata mentre ...