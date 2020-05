MSF_ITALIA : #Siria: secondo media locali almeno 40 persone sono rimaste uccise ieri a causa dell'esplosione di una bomba nella… - sunflowerscat : amo che dopo due settimane(?) (ho perso il conto) si stia ancora parlando di harry potter o almeno in tl trovo spes… - ActualitiyItaly : RT @ultimenotizie: Sono morte almeno 56.749 persone negli Stati Uniti in due mesi per il #coronavirus, secondo l'ultimo aggiornamento di Jo… - Fra8882 : @5Brembo @777_lerie Ho scritto con ordine e rispetto... ?????? Lì dovrebbe intervenire il titolare. Io nel mio negozio… - Fra8882 : @sociofra @777_lerie Io ad esempio del fisioterapista non me ne faccio niente. Chi stabilisce le priorità? Le task… -

Ultime Notizie dalla rete : Almeno persone Almeno 40 persone sono morte in una rivolta carceraria in Venezuela Il Post Almeno 40 persone sono morte in una rivolta carceraria in Venezuela

Almeno 40 persone sono morte e 50 sono state ferite durante una rivolta in un carcere di Llanos, nel centro del Venezuela, 450 chilometri a sud-ovest di Caracas. La rivolta è cominciata venerdì con un ...

Venezuela, rivolta in carcere: 46 detenuti morti dopo tentativo di evasione di massa

