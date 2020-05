Primo Maggio | Coronavirus fa paura | niente cortei e concertone in diretta tv

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 1 maggio 2020) Sarà undiverso, una festa dei lavoratori che nessuno avrebbe immaginato mai. La trentesima edizione dello storico, organizzato da CGIL, CISL e UIL, si adatta alla realtà dele approda in prima serata su Rai Tre. La musica lascia il passo ad altri temi: il lavoro del futuro, il bisogno di ripartire tenendo da conto la salute come bene più importante, la sicurezza stessa di tutti i lavoratori. Non a caso CGIL, CISL e UIL all’unisono hanno scelto come «titolo» del2020 «Il lavoro in Sicurezza: per Costruire il Futuro».faintv “Lavorare in sicurezza per costruire il futuro” questo lo slogan che campeggia sul palco ideale delvirtuale. Ed è un messaggio che porta con sé un ...