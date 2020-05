Napoli | De Luca riapre Castel Volturno | «Ok ad allenamenti in sicurezza»

(Di venerdì 1 maggio 2020) Il Governatore della Campania Vincenzo Depossibili per ilIlpotrà allenarsi aa partire da lunedì 4 maggio. Ora è ufficiale. La conferma infatti arriva Vincenzo De, Governatore della Campania, nel corso di una diretta tramite i suoi social. Ecco le sue parole. «Ilha chiesto di poter tornare a fare gli. L’ipotesi proposta dal presidente De Laurentiis è estremamente interessante. Ci sono tre campi e la possibilità di distanziare gli atleti di 20 metri, dividendo la squadra in gruppi. I calciatori andrebbero ain orari diversi, senza l’uso comune delle docce, con trasporto individuale di ognuno di loro. Ci sono tutte le condizioni per consentire glial. Ho detto a De Laurentiis che ...

Il Napoli potrebbe tornare in campo a Castel Volturno la prossima settimana per sedute di allenamento in sicurezza, con distanziamento di 20 metri tra calciatori ed orari differenziati. E' quanto anti ...Napoli, 1 mag. (LaPresse) - "Nell'ordinanza c'è obbligo da oggi di indossare sempre ... Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in una diretta su Facebook, in merito all'ordinanza.