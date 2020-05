“Mangiate patatine fritte due volte la settimana” | l' invito ai belgi causa

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 1 maggio 2020) “Mangiateduela;. È questo l’appello ai cittadini delo fatto dall’associazione nazionale dei produttori Belgapom adella sovrapproduzione nel settore. Ilo, infatti, ha 750mila tonnellate di patate invendute.In tutta l’Ue il surplus di patate da consumo è di 2,78 milioni di tonnellate per 400 milioni di euro di perdite potenziali. Sono le stime riportate dal Copa e Cogeca nel rapporto settimanale sulla situazione dei mercati agricoli Ue nell’epidemia di Covid-19.Il documento, che si basa sulle segnalazioni delle organizzazioni nazionali di agricoltori e cooperative agroalimentari, conferma il “deterioramento della situazione” in diversi comparti per la chiusura di ristoranti e alberghi e per la scarsità di manodopera che “continua a essere un problema” ...