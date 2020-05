Geloni a mani e piedi sono uno dei sintomi del Coronavirus nei bambini | numerosi i casi

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 1 maggio 2020) Idovuti alnonsolo quelli più noti, e soprattutto nonsolo quelli tipici dell’influenza. Citanti piccoli campanelli d’allarme che ci posfar comprendere se il Covid-19 ha attaccato il nostro organismo. Siamo a maggio e dunque i tempiquasi maturi per poter tirare le somme e riuscire a comprendere cosa accade durante e dopo la presenza del virus nel nostro organismo. Uno degli elementi che stanno emergendo in questi giorni è riferito in particolare ae giovanissimi. In Lombardia, infatti, molti ragazzini risultati positivi ale già dimessi dall’ospedale,tornati del medico con un sintomo molto preciso:. I, ovvero lesioni localizzate e reversibili dei tessuti molli, conseguenti all’esposizione al freddo intenso, sifestano in genere in ...