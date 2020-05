Fiorello “App dovrebbe chiamarsi ‘Immane’ come tragedia” (Di venerdì 1 maggio 2020) “E’ solo una telefonata di controllo, come fanno i genitori”. Fiorello oggi e’ intervenuto a sorpresa a Non e’ un Paese per Giovani, il programma di Rai Radio2 condotto da Tommaso Labate e Max Cervelli dal lunedi’ al venerdi’ dalle 12 alle 14. Ha fatto un’incursione inaspettata, commentando -alla sua maniera- questi ultimi giorni di lockdown: “pero’ domani vado a mangiarmi una pizza a Vibo Valentia”. come aveva gia’ ironizzato qualche giorno fa Fiorello, che compira’ 60 anni tra 15 giorni, torna sulla questione dell’uscita scaglionata per la ripartenza proposta da Vittorio Colao per proteggere gli over 60, ma ribadisce “sono sereno, Colao ha detto che non e’ vero e che i 60enni possono uscire”. Fiorello, insieme a Tommaso Labate e Max Cervelli, ha provato anche a fare brainstorming sui ... Leggi su ildenaro Coronavirus - Fiorello “App dovrebbe chiamarsi ‘Immane’ come tragedia” (Di venerdì 1 maggio 2020) “E’ solo una telefonata di controllo,fanno i genitori”.oggi e’ intervenuto a sorpresa a Non e’ un Paese per Giovani, il programma di Rai Radio2 condotto da Tommaso Labate e Max Cervelli dal lunedi’ al venerdi’ dalle 12 alle 14. Ha fatto un’incursione inaspettata, commentando -alla sua maniera- questi ultimi giorni di lockdown: “pero’ domani vado a mangiarmi una pizza a Vibo Valentia”.aveva gia’ ironizzato qualche giorno fa, che compira’ 60 anni tra 15 giorni, torna sulla questione dell’uscita scaglionata per la ripartenza proposta da Vittorio Colao per proteggere gli over 60, ma ribadisce “sono sereno, Colao ha detto che non e’ vero e che i 60enni possono uscire”., insieme a Tommaso Labate e Max Cervelli, ha provato anche a fare brainstorming sui ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Fiorello: 'L'app dovrebbe chiamarsi Immane, come questa tragedia' #ANSA @Fiorello #pandemia… - infoitcultura : Fiorello: 'App dovrebbe chiamarsi 'Immane', come tragedia che viviamo' - infoitcultura : Fiorello: «La nuova App? Dovrebbe chiamarsi ‘Immane', come la tragedia che stiamo vivendo» - Alien1it : #CoronaVirus, #Fiorello: 'L'app dovrebbe chiamarsi Immane, come questa tragedia' - Spettacolo -… - tuttoggi : Coronavirus, Fiorello “App dovrebbe chiamarsi ‘Immane’ come tragedia” -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorello “App Dopo Chi l’ha visto la Rai ferma Blob. Ed è polemica. Sabina Guzzanti: «Perché? Non ha pubblico...» Corriere della Sera