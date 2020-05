Federico Rossi ha violato la quarantena per andare da Paola Di Benedetto? Parla il cantante (Di sabato 2 maggio 2020) Federico Rossi è stato accusato di aver violato la quarantena ed essere scappato da Modena per andare a casa di Paola Di Benedetto in veneto. Ma come è nato questo rumor? Un account Instagram ha pubblicato i video saluti del cantante e sullo sfondo era visibile una foto, la stessa che ha appesa al muro di camera sua anche la vincitrice del GF Vip. A parte questa clip caricata da ‘Pollinolandia’, Federico nelle sue storie Instagram è sempre apparso a casa sua. Il cantante quindi si è fatto due ore di macchina all’andata per vedere la fidanzata e due al ritorno, rischiando di beccare i posti di blocco? Pare di no, il filmato dei saluti pare sia vecchio e in una recente intervista rilasciata al settimanale Grazia Federico Rossi ha detto che sta passando la quarantena con la famiglia, ma che non vede l’ora di riabbracciare ... Leggi su bitchyf Ha violato il lockdown per Paola? La verità su Federico Rossi -

Federico Rossi - quarantena senza Paola Di Benedetto : "Posso sentirla solo in videochiamata"

