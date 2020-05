F1 | le grandi rivalità | Alain Prost vs René Arnoux | il feroce duello tra due “galletti”

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 maggio 2020) In tema di rivalità legate alla Formula 1, quando si cita il nome diviene subito in mente quello di Ayrton Senna, mentre se si parla di Renési associa immediatamente la sua figura alall’arma bianca con Gilles Villeneuve a Digione. Tuttavia non va dimenticato comea inizio anni ’80 abbiano dato vita a un breve, quantodualismo, acuito dal fatto di essere connazionali e, almeno inizialmente, compagni di squadra. Le strade dei due si incrociano nel 1981, quando si trovano assieme alla Renault.viaggia per i 33 anni ed è considerato uno dei piloti più veloci del Circus. D’altronde nel 1980 ha ottenuto due vittorie e tre pole position, dovendo rinunciare a lottare per il titolo mondiale esclusivamente a causa di ripetuti problemi tecnici al motore turbo della Régie, sempre ...