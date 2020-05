Coronavirus, Lega interrompe l’occupazione del Parlamento: “Timidi segnali del Governo su Fase 2. Ma senza fatti concreti torneremo” (Di venerdì 1 maggio 2020) È terminata dopo poco più di 24 ore l’occupazione delle aule di Camera e Senato da parte dei parlamentari della Lega che, nella notte del 29 aprile, avevano deciso di inscenare la protesta contro le misure di contenimento del Coronavirus per la Fase 2 e lo scarso utilizzo da parte del Governo, a loro dire, della discussione in aula. Ma si dicono pronti a tornare ad occupare gli scranni “se non arrivano fatti concreti”. La decisione, spiegano dal Carroccio, arriva dopo aver preso atto di “timidi segnali” dell’esecutivo sulla Fase 2, dal tema della scarcerazione dei boss mafiosi all’apertura sugli asili nido, fino alle scuse di Conte per i ritardi dei pagamenti in favore di lavoratori e imprese che stanno accusando le conseguenze della crisi dovuta al Coronavirus. Matteo Salvini ha aggiunto che lasciare le Aule l’1 maggio ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la comunità scientifica al lavoro sul sospetto collegamento con la malattia di Kawasaki nei bambini

