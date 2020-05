Coronavirus: a Trapani adesso solo 56 casi positivi (Di venerdì 1 maggio 2020) La situazione in provincia di Trapani sembra migliorare di giorno in giorno, adesso il totale casi positivi è 56 (il dato è al netto di decessi e guarigioni) e sono così distribuiti: Alcamo13; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 0; Castelvetrano 9; Erice 4; Gibellina 1; Marsala 2; Mazara del Vallo... L'articolo Coronavirus: a Trapani adesso solo 56 casi positivi puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio Situazione Coronavirus a Trapani : 67 casi positivi

A Trapani 78 casi da Coronavirus : – 3 rispetto a ieri

Situazione Coronavirus a Trapani : 67 casi positivi (Di venerdì 1 maggio 2020) La situazione in provincia disembra migliorare di giorno in giorno,il totaleè 56 (il dato è al netto di decessi e guarigioni) e sono così distribuiti: Alcamo13; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 0; Castelvetrano 9; Erice 4; Gibellina 1; Marsala 2; Mazara del Vallo... L'articolo: a56puoi vederlo su: Tvio

trapani24h : Il crollo degli aeroporti per il Coronavirus. Birgi -90%. Palermo si prepara a ripartire - tvio2 : Coronavirus: a Trapani adesso solo 56 casi positivi - Regalishoppings : Coronavirus la situazione a Trapani e in provincia del 1° maggio: Attuali positivi 56 - CampobelloNews : Coronavirus la situazione a Trapani e in provincia del 1° maggio: Attuali positivi 56 - MazaraNews : Coronavirus nelle città della provincia di Trapani: 56 positivi, 4 ricoverati, 62 guariti, 5 decessi, 5.016 tamponi… -