Temptation Island cast | “Ci stiamo preparando” | come cambia il reality

Leggi su gossipetv

(Di giovedì 30 aprile 2020) Un nuovo: concorrenti in un’edizione decisamente diversa2020 ci sarà. Maria De Filippi ci mette la mano sul fuoco: iing stanno procedendo normalmente (anche se, in questo periodo, di normale c’è ben poco) e potremmo scoprire fra non molto i nuovi concorrenti del. Fidanzati e corteggiatori si butteranno in … L'articolo: “Cipreparando”,ilproviene da Gossip e Tv.