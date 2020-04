Rampelli: «Conte sana per decreto gli abusi commessi. È un premier due volte abusivo» (Di giovedì 30 aprile 2020) «Un presidente del Consiglio abusivo adotta 8 decreti del presidente del Consiglio incostituzionali per poi varare un decreto legge a sanatoria degli abusi compiuti». È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia intervenendo in aula. «Avevamo proposto – ha aggiunto – un salto di livello, un diverso modo di operare. Non il governo di unità nazionale, che sarebbe risuonato come l’ennesimo inciucio di palazzo». Rampelli sottolinea ancora: «Ma un governo del Parlamento che potesse vigilare sulla sospensione dei diritti e delle libertà in maniera bipartisan. E quindi temporanea e condivisa, per le eccezionali condizioni attraversate. Certamente l’antitesi di quell’uomo solo al comando che avrebbe meglio potuto far convivere le indicazioni ... Leggi su secoloditalia Rampelli : “Conte dittatorello invasato. Uno show suggerito per preparare la strada a un tecnocrate” (Di giovedì 30 aprile 2020) «Un presidente del Consigliovo adotta 8 decreti del presidente del Consiglio incostituzionali per poi varare unlegge atoria deglicompiuti». È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabiodi Fratelli d’Italia intervenendo in aula. «Avevamo proposto – ha aggiunto – un salto di livello, un diverso modo di operare. Non il governo di unità nazionale, che sarebbe risuonato come l’ennesimo inciucio di palazzo».sottolinea ancora: «Ma un governo del Parlamento che potesse vigilare sulla sospensione dei diritti e delle libertà in maniera bipartisan. E quindi temporanea e condivisa, per le eccezionali condizioni attraversate. Certamente l’antitesi di quell’uomo solo al comando che avrebbe meglio potuto far convivere le indicazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Rampelli Conte Rampelli: «Conte sana per decreto gli abusi commessi. È un premier due volte... Il Secolo d'Italia Mascherine mai arrivate alla Regione Lazio, si indaga sulle società legate alla Ecotech

Blitz della Finanza nella sede della Protezione civile regionale in via Laurentina. Dopo avere acquisito documentazione presso la Regione Lazio la scorsa settimana, per il caso delle mascherine fantas ...

Coronavirus: Rampelli, 'basta deriva autoritaria Dpcm'

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – "Alla luce delle dichiarazioni della presidente della Corte costituzionale, Marta Cartabia, Giuseppe Conte deve rispettare la Costituzione. Non gli consentiremo più di fare ...

