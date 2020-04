Napoli, Ponticelli: Fabbrica di detersivi abusiva con 4 lavoratori in nero. Due denunce (Di giovedì 30 aprile 2020) Napoli, Ponticelli: Quattro lavoratori in “nero” individuati a miscelare solventi e detergenti per la produzione di sanificanti e antibatterici. Sequestro dei prodotti e due persone denunciate. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Napoli hanno scoperto e sequestrato a Ponticelli un impianto clandestino di produzione di detersivi e igienizzanti. I prodotti destinati alla rivendita a grossisti e società anche fuori Regione erano Fabbricati in assenza di ogni autorizzazione prevista. 4 i lavoratori in “nero” individuati a miscelare solventi e detergenti per la produzione di sanificanti e antibatterici. Le acque reflue di scarico, inoltre, erano scaricate illegalmente nella pubblica fognatura. L’impianto, le attrezzature in esso utilizzate e i prodotti chimici ricavati ... Leggi su 2anews Coronavirus a Napoli : «Per le mascherine a Ponticelli sono spuntati i bagarini»

Napoli : commissione Urbanistica sui prossimi interventi a Soccavo e Ponticelli

Napoli : Da Ponticelli a Benevento per spacciare droga. Arrestato 29enne (Di giovedì 30 aprile 2020): Quattroin “” individuati a miscelare solventi e detergenti per la produzione di sanificanti e antibatterici. Sequestro dei prodotti e due persone denunciate. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale dihanno scoperto e sequestrato aun impianto clandestino di produzione die igienizzanti. I prodotti destinati alla rivendita a grossisti e società anche fuori Regione eranoti in assenza di ogni autorizzazione prevista. 4 iin “” individuati a miscelare solventi e detergenti per la produzione di sanificanti e antibatterici. Le acque reflue di scarico, inoltre, erano scaricate illegalmente nella pubblica fognatura. L’impianto, le attrezzature in esso utilizzate e i prodotti chimici ricavati ...

massimoneri90 : Ponticelli, scoperta fabbrica abusiva per produrre disinfettanti contraffatti - Mi_consento : #30aprile #Napoli Ponticelli e non è finito ancora il #lockdown .Le fesserie dette da #Deluca cominciano a fare eff… - QuoSudCampania : Ponticelli: Fabbrica di detersivi abusiva con 4 lavoratori 'in nero' - fattidinapoli : NAPOLI: PONTICELLI, INDIVIDUATA FABBRICA DI DETERSIVI ABUSIVA CON QUATTR... - cronachecampane : Napoli, fabbrica di detersivi abusiva con 4 lavoratori ‘in nero’ scoperta a #Ponticelli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Ponticelli Ponticelli, riapre l'orto urbano: la terra per «sfuggire» alla quarantena Il Mattino Il ritorno al delirio nelle strade del napoletano con l’emergenza ancora in corso

Ancora prima del 4 maggio una parte del territorio napoletano e campano ritorna nel delirio e nel caos, così come nel periodo prima dell’emergenza sanitaria. Come dimostrato da diverse segnalazioni in ...

Il Napoli non si ferma con la solidarietà: distribuite altre 10 tonnellate di generi alimentari in città

La SSC Napoli scende di nuovo in campo al fianco dei più deboli. In questo periodo di emergenza, non solo sanitaria, attraverso il progetto SSCN Charity, il club ripete un’iniziativa di beneficenza a ...

Ancora prima del 4 maggio una parte del territorio napoletano e campano ritorna nel delirio e nel caos, così come nel periodo prima dell’emergenza sanitaria. Come dimostrato da diverse segnalazioni in ...La SSC Napoli scende di nuovo in campo al fianco dei più deboli. In questo periodo di emergenza, non solo sanitaria, attraverso il progetto SSCN Charity, il club ripete un’iniziativa di beneficenza a ...