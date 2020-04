L’ultimatum di Renzi a Conte: “Siamo ad un bivio. Non abbiamo negato pieni poteri a Salvini per darli a un altro” (Di giovedì 30 aprile 2020) L’intervento di Renzi durante l’informativa di Conte al Senato: “Non possiamo delegare tutto alla comunità scientifica”. ROMA – Duro intervento di Matteo Renzi durante l’informativa del premier Conte al Senato. L’ex presidente del Consiglio ha lanciato un ultimatum alla maggioranza giallo-rossa parlando di un bivio: “Lei è stato bravo a rassicurare gli italiani, è stato molto bravo, non era facile. Nella fase 2 della politica non basta giocare sul sentimento della preoccupazione o sulla paura. Davanti a noi c’è una ricostruzione da fare. Richiederà politica, visione, scelte coraggiose. Se si continuerà con il populismo Italia Viva non ci sarà“. L’intervento di Renzi al Senato Il leader di Italia Viva ha chiesto al premier Conte di avere maggiore coraggio per far ... Leggi su newsmondo L’ultimatum di Renzi a Conte : “Se farà politica - noi ci saremo. Se pensa ai sondaggi non ci avrà al suo fianco” (Di giovedì 30 aprile 2020) L’intervento didurante l’informativa dial Senato: “Non possiamo delegare tutto alla comunità scientifica”. ROMA – Duro intervento di Matteodurante l’informativa del premieral Senato. L’ex presidente del Consiglio ha lanciato un ultimatum alla maggioranza giallo-rossa parlando di un: “Lei è stato bravo a rassicurare gli italiani, è stato molto bravo, non era facile. Nella fase 2 della politica non basta giocare sul sentimento della preoccupazione o sulla paura. Davanti a noi c’è una ricostruzione da fare. Richiederà politica, visione, scelte coraggiose. Se si continuerà con il populismo Italia Viva non ci sarà“. L’intervento dial Senato Il leader di Italia Viva ha chiesto al premierdi avere maggiore coraggio per far ...

