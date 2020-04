Cosa riapre il 18 maggio | negozi | musei | allenamenti sport di squadra

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 aprile 2020) Dopo l’annuncio del governo di una riapertura scaglionata delle attività nell’imminente fase 2, facciamo chiarezza suriaprirà subito e di conseguenzail 18.Mentre lunedì 4ci sarà il ritorno a lavoro per diverse categorie del settore industriale e del commercio all’ingrosso, infatti, l’annuncio della riapertura di bar e ristoranti in Calabria ha di fatto creato confusione susi possa realmente fare dal 4dal 18.Chesi può fare dal 182020: riaprono i, chidal 4e con quali regoleLe novità principali del prossimo 4saranno il ritorno al lavoro nei cantieri, nelle industrie e nel commercio all’ingrosso legato a questi settori. Ma riapriranno anche altre categorie, come per esempio le concessionarie auto.L’aspetto più interessante riguarda la possibilità di far visita ai congiunti, ...