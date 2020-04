Britney Spears | ‘Ho mandato a fuoco la palestra | poteva andare peggio’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di giovedì 30 aprile 2020) “I’m on fire!” cantavaqualche anno fa proponendo in concerto una cover di Burning Up di Madonna, e deve aver preso alla lettera quei versi della canzone (“Sono in fiamme … Sto bruciando per il tuo amore”) perché, come racconta lei stessa, hala propriadomestica.e l’incidente domestico L’incidente risale a diversi mesi fa ma la diretta interessata ne parla solo adesso: “Ciao ragazzi sono nella miaora, non ho potuto metterci piede negli ultimi 6 mesi perché l’ho bruciata sfortunatamente” spiega su Instagram la star raccontando com’è avvenuto l’incidente: “Avevo due candele e una cosa tira e l’altra e l’ho mandata a“. Per questo motivo le sono rimasti ben pochi attrezzi con cui allenarsi ma ...