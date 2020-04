Bonus figli fino ai 14 anni in arrivo | come funziona | importi e come richiederlo

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tra le misure allo studio del Governo da includere nel cosiddetto “Decreto Aprile” figura per le famiglie ila 14di età. Una misura che ricalca l’attualebebè per inati, adottati o in affidamento pre-adottivo nel 2020. I fondi stanziati dal Decreto Aprile, che oscillano tra i 25 e i 27 miliardi di euro, andranno a finanziare tra le altre l’erogazione mensile da aprile a dicembre del14, senza alcun limite di reddito ISEE, fatto salvo un importo differenziato in base al citato indicatore economico. Collocandosi sulla scia delbebè, il contributo allo studio dell’esecutivo Conte sarebbe gestito dall’INPS, quale ente responsabile sia della raccolta delle domande che dell’erogazione delle somme. Ilsarà esente da qualsiasi trattenute fiscale e contributiva. A ...

Non si potrà più chiamare decreto aprile, nemmeno informalmente, per il buon motivo che il governo non ce l'ha fatta ad approvarlo entro oggi e dunque a questo punto dovrebbe vedere la luce nei primi ...