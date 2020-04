Bergamo | evasione fiscale per 8 mln | Gdf arresta tre persone

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) Milano, 30 apr. (Adnkronos) - Tresono statete dalla Guardia di finanza dicon l'accusa di. Le indagini si sono concentrate su una società con sede a Telgate, nel Bergamasco, attiva nel settore edile. L''impresa, nonostante un fatturato di oltre 8 milioni di euro, non ha presentato le dichiarazioni fiscali e non ha versato le imposte dirette, l'Iva e i contributi dovuti. La società, che ha avuto 270 dipendenti, è stata tenuta in vita due anni per poi essere messa in liquidazione e fatture, libri e registri contabili sono stati distrutti. Le indagini della Guardia di finanza hanno permesso di identificare gli amministratori della società, un 66enne di origini bresciane e un 49enne cittadino albanese, entrambi residenti in provincia di Brescia, con diversi precedenti anche per reati fiscali e già in passato ...